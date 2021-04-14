Arda Türkmen, Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda iftar sofralarını şenlendirecek püreli patlıcan kebabı tarifi verdi.

MALZEMELER

Patlıcan için;

2 adet bostan patlıcanı

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Kıymalı harç için;

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet ince yemeklik doğranmış soğan

2 diş sarımsak

3-4 adet sivri biber

150 gr kıyma

Tuz

Karabiber

Patates püresi için;

2 adet patates

100 gr tereyağı

Tuz

Beyaz biber

Muskat

2-3 yemek kaşığı süt

Salçalı sosu için;

1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

PÜRELİ PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

2 patatesi haşlamaya bırakın. 2 bostan patlıcanını 3'er dilim şeklinde kesin. Kaşıkla patlıcanların içini hafifçe oyun.

Patlıcanları derin yağın içine koyup kızartın. Patlıcanın içini iç harçta kullanmak üzere doğrayın.

Bir tavaya zeytinyağı koyun, içine soğan ekleyip hafifçe kızartın. İçine sivri biber ekleyin. 2 diş sarımsağı tavaya koyun ve bir tur karıştırın. Son olarak patlıcan içlerini da tavaya koyun.

Karışımın içine kıyma, karabiber, tuz ekleyin ve karıştırın.

Yaptığınız harcı, içini oyduğunuz patlıcanların içine ekleyin.

Haşlanan patatesleri soyun ve ezin. İçine tereyağı, tuz, beyaz biber ve muskat ekleyip karıştırın.

Ayrı kapta domates salçası, 2 su bardağı sıcak su ve zeytinyağı çırpın. Yaptığınız salçalı suyu patlıcanların üzerine dökün.

Patates püresini her bir patlıcanın üzerine ekleyin. Son olarak üzerine kaşar peyniri ilave edin.

Fırında 20-30 dakika pişirin.



