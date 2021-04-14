Arda'nın Ramazan Mutfağı'ndan püreli patlıcan kebabı tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan 53. bölümünde Arda Türkmen püreli patlıcan kebabı tarifini gösterdi. Püreli patlıcan kebabı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, siz de iftar sofranız için rahatlıkla püreli patlıcan kebabı yapabilirsiniz.
14 Nisan 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Arda Türkmen, Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda iftar sofralarını şenlendirecek püreli patlıcan kebabı tarifi verdi.
MALZEMELER
Patlıcan için;
- 2 adet bostan patlıcanı
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Kıymalı harç için;
- 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet ince yemeklik doğranmış soğan
- 2 diş sarımsak
- 3-4 adet sivri biber
- 150 gr kıyma
- Tuz
- Karabiber
Patates püresi için;
- 2 adet patates
- 100 gr tereyağı
- Tuz
- Beyaz biber
- Muskat
- 2-3 yemek kaşığı süt
Salçalı sosu için;
- 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sıcak su
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
- Rendelenmiş kaşar peyniri
PÜRELİ PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?
2 patatesi haşlamaya bırakın. 2 bostan patlıcanını 3'er dilim şeklinde kesin. Kaşıkla patlıcanların içini hafifçe oyun.
Patlıcanları derin yağın içine koyup kızartın. Patlıcanın içini iç harçta kullanmak üzere doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağı koyun, içine soğan ekleyip hafifçe kızartın. İçine sivri biber ekleyin. 2 diş sarımsağı tavaya koyun ve bir tur karıştırın. Son olarak patlıcan içlerini da tavaya koyun.
Karışımın içine kıyma, karabiber, tuz ekleyin ve karıştırın.
Yaptığınız harcı, içini oyduğunuz patlıcanların içine ekleyin.
Haşlanan patatesleri soyun ve ezin. İçine tereyağı, tuz, beyaz biber ve muskat ekleyip karıştırın.
Ayrı kapta domates salçası, 2 su bardağı sıcak su ve zeytinyağı çırpın. Yaptığınız salçalı suyu patlıcanların üzerine dökün.
Patates püresini her bir patlıcanın üzerine ekleyin. Son olarak üzerine kaşar peyniri ilave edin.
Fırında 20-30 dakika pişirin.