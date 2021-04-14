Arda'nın Ramazan Mutfağı'ndan Süleymaniye çorbası tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan 53. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı Süleymaniye çorbası tarifi! Süleymaniye çorbası tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Süleymaniye çorbası yapabilirsiniz.
14 Nisan 2021, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 13 Nisan 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren Süleymaniye çorbası tarifi var.
MALZEMELER
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet ince yemeklik doğranmış soğan
- 1 adet rendelenmiş küçük boy havuç
- 1 adet rendelenmiş küçük boy patates
- 1 adet rendelenmiş küçük boy kabak
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 5+3 su bardağı sıcak su
- Tuz
- Karabiber
Köftesi için
- 100 gr kıyma
- Tuz
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
SÜLEYMANİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye koyun. Ardından 1 yk. tereyağını ilave edin. İnce doğranmış soğanı içine ekleyin.
Havuç, kabak ve patatesi rendeleyin. Sebzelerin tamamını soğanın kızardığı tencereye ekleyin ve hafifçe kavurun. İçine 1 diş kadar sarımsak ekleyin. 1 kaşık un ilave edin.
1 bardak mercimeği tencereye koyun. 6 bardak kadar su ekleyin. Kapağını kapatıp kaynatın, kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak bir müddet pişirin. Üzerine tuz ve karabiber ekleyin.
Geniş bir tavada köfte malzemelerini yoğurun ve küçük toplar haline getirin. Köfteleri ayrı bir tavada kızartın. Ardından kaynayan çorbanın içine atın. 15 dakika pişirin ve çorbanız hazır!