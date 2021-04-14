Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 13 Nisan 2021 tarihli bölümünde, sofraları şenlendiren Süleymaniye çorbası tarifi var.

MALZEMELER

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet ince yemeklik doğranmış soğan

1 adet rendelenmiş küçük boy havuç

1 adet rendelenmiş küçük boy patates

1 adet rendelenmiş küçük boy kabak

2 diş sarımsak

1 su bardağı kırmızı mercimek

5+3 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Köftesi için

100 gr kıyma

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

SÜLEYMANİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye koyun. Ardından 1 yk. tereyağını ilave edin. İnce doğranmış soğanı içine ekleyin.

Havuç, kabak ve patatesi rendeleyin. Sebzelerin tamamını soğanın kızardığı tencereye ekleyin ve hafifçe kavurun. İçine 1 diş kadar sarımsak ekleyin. 1 kaşık un ilave edin.

1 bardak mercimeği tencereye koyun. 6 bardak kadar su ekleyin. Kapağını kapatıp kaynatın, kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak bir müddet pişirin. Üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

Geniş bir tavada köfte malzemelerini yoğurun ve küçük toplar haline getirin. Köfteleri ayrı bir tavada kızartın. Ardından kaynayan çorbanın içine atın. 15 dakika pişirin ve çorbanız hazır!



