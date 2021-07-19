19 Temmuz AVM’lerin çalışma saatleri, kademeli normalleşme kapsamında değişmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında HES kodu ile girilebilen AVM’lerde her sene arefe gününde fazladan bir yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle de vatandaşlar AVM’lerin çalışma saatlerini araştırarak kendileri için en uygun saati ayarlıyor…

AREFE GÜNÜ AVM’LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

19 Temmuz arefe gününde AVM’ler akşam saat 22.00’a kadar açık olacak. Ancak kimi AVM’lerde yoğunluğun fazla olması nedeniyle kapanış saatinin saat 23.00’e kadar sarktığı biliniyor.

AVM’LERİN AREFE GÜNÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Temmuz 2021 kademeli normalleşme genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların pek çoğu kaldırılmıştı. Bu kapsamda AVM’lerde uygulanan hafta sonu ve hafta içi kısıtlamalar da sona erdi.

Bu kapsamda 19 Temmuz Pazartesi arefe günü de dahil olmak üzere AVM’lerin çalışma saatleri eski düzenine döndü.

AVM’ler saat 10.00’da açılıp, akşam 22.00’de kapanıyor.

19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesinde öğleden önce idari tatil, öğleden sonra ise resmi tatil. Ancak arife günleri AVM’lerin en yoğun dönem ve bugünlerde alışveriş merkezleri tatil yapmıyor.