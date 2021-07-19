Türkiye Arefe günü AVM’ler saat kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü AVM’lerin saatleri

Arefe günü AVM’ler saat kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü AVM’lerin saatleri

Türkiye

Arefe günü AVM’ler saat kaça kadar açık? 19 Temmuz arefe günü AVM’lerin saatleri

Arefe günü alışverişlerini tamamlamak isteyen pek çok kişi AVM’lere gitmeyi planlıyor. Ancak uzun süren kısıtlamaların ardından kademeli normalleşmeye geçilmesiyle AVM’lerin saat kaça kadar açık olduğuna ilişkin kafa karışıklığı devam ediyor. İşte, 19 Temmuz arefe günü AVM’lerin saatleri…

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:23 Son Güncelleme:
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19 Temmuz AVM’lerin çalışma saatleri, kademeli normalleşme kapsamında değişmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında HES kodu ile girilebilen AVM’lerde her sene arefe gününde fazladan bir yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle de vatandaşlar AVM’lerin çalışma saatlerini araştırarak kendileri için en uygun saati ayarlıyor…

AREFE GÜNÜ AVM’LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

19 Temmuz arefe gününde AVM’ler akşam saat 22.00’a kadar açık olacak. Ancak kimi AVM’lerde yoğunluğun fazla olması nedeniyle kapanış saatinin saat 23.00’e kadar sarktığı biliniyor.

AVM’LERİN AREFE GÜNÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Temmuz 2021 kademeli normalleşme genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların pek çoğu kaldırılmıştı. Bu kapsamda AVM’lerde uygulanan hafta sonu ve hafta içi kısıtlamalar da sona erdi.

Bu kapsamda 19 Temmuz Pazartesi arefe günü de dahil olmak üzere AVM’lerin çalışma saatleri eski düzenine döndü.

AVM’ler saat 10.00’da açılıp, akşam 22.00’de kapanıyor.

19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesinde öğleden önce idari tatil, öğleden sonra ise resmi tatil. Ancak arife günleri AVM’lerin en yoğun dönem ve bugünlerde alışveriş merkezleri tatil yapmıyor.

 

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