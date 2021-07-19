Arefe günü mesajları ile binlerce kişi uzakta bile olsa aklından çıkarmadığı ve önem verdiği kişilerin bu özel gününü kutluyor. Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklar devam ederken, manevi açıdan da güzel bir havanın estiği arefe gününde resimli, dualı hadisli en güzel Kurban Bayramı arefesi mesajlarını bir araya getirdik…

RESİMLİ, DUALI HADİSLİ EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Allahım kalbimi gözümü gönlümü nurlu kıl. Allah’ım kalbime genişlik işlerime kolaylık ver. Arife gününüz kutlu olsun.

Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...

Affettim dediğin bir kulunda ben olayım! Ya Rabbi! Arefeniz hayırlı olsun.

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:“Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.”(Müslim, Hac, 436)

Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)

Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur. [Taberanî]

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin…

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Kurban Bayramı’nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Ebu Osman en-Nehdî (rahimehullah) : “Sahabe üç “10”u tazim ederlerdi (çokça ibadet ederlerdi): Ramazân’ın son 10’u, Zilhicce’nin ilk 10’u ve Muharrem’in ilk 10’u.”"Allah, hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kulu ateşten âzâd etmez."