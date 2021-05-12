Tam kapanma uygulaması kapsamında marketlerin çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapılmıştı. bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen kişiler arefe günü marketlerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki arefe günü ve bayramda marketler açık olacak mı? Marketlerin çalışma saatleri neler?

Marketler arefe günü ve bayramda da saat 10:00'da açılıp, saat 17:00'da kapanacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

Öte yandan aynı süre içinde marketler online siparişlerini teslim edebilecek.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

Alınan son karar doğrultusunda tam kapanma kapsamında marketlerin hafta içi ve cumartesi günleri saat 10:00 ve 17:00 arasında açık olacağı belirtilmişti. Pazar günleri ise zincir marketler ve süpermarketler hizmet veremeyecek.



