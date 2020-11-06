Aren isminin anlamı nedir? Aren ne demek?
Aren isminin anlamı son dönemlerde anne ve babaların dikkatini çekmeyi başardı. Hem kulağa farklı gelmesi açısından hem de anlamının dikkat çekici olmasından dolayı son dönemlerde popülerlik kazandı. Aren isminin anlamı anne ve baba olacak kişiler tarafından internet ortamında aranmaya başlandı. Aren isminin anlamı nedir? Aren ne demek? Tüm bu sorulara cevap olarak isim analizimize göz atabilirsiniz.
06 Kasım 2020, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Aren isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Aren ne demek sorusunu sormuşlardır. Aren isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz.
Aren isminin anlamı nedir? Aren ne demek?
Aren, ismine günümüzde Müslüman Pomak toplumunda rastlanır. Aren isminin anlamı en net olarak Fars dilinde açıklanmış. Aren, çöldeki en parlak kum tanesi demek; tıpkı Serap ismi gibi.
Balkanlarda yaşayan Pomaklarda, Aren kelimesi Aren-avut (Arnavut) kelimesinin köküdür.
Hitit yazıtlarında Güneş Tanrısının oğulları anlamında; her Hititliye Aren denirmiş.(Işığın Oğulları). Avesta dilinde ise soylu demektir.
Aren isminin özellikleri
Çekici, bakımlı ,ılımlı alımlı tiplerdir. Onlarda şeytan tüyü vardır ve herkesin gönlünü rahatça kazanabilirler. Fikirleri sabit değildir çoğu zaman değişkenlik gösterir. Kimi zaman çok hoş sohbetli kimi zamanda çok suskun olabilirler