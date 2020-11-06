Aren isminin anlamını çok duymamış olabilirsiniz. Eminiz ki bu ismi ilk başta duyanlar Aren ne demek sorusunu sormuşlardır. Aren isminin anlamını şu şekilde inceleyebiliriz.

Aren isminin anlamı nedir? Aren ne demek?

Aren, ismine günümüzde Müslüman Pomak toplumunda rastlanır. Aren isminin anlamı en net olarak Fars dilinde açıklanmış. Aren, çöldeki en parlak kum tanesi demek; tıpkı Serap ismi gibi.

Balkanlarda yaşayan Pomaklarda, Aren kelimesi Aren-avut (Arnavut) kelimesinin köküdür.

Hitit yazıtlarında Güneş Tanrısının oğulları anlamında; her Hititliye Aren denirmiş.(Işığın Oğulları). Avesta dilinde ise soylu demektir.

Aren isminin özellikleri

Çekici, bakımlı ,ılımlı alımlı tiplerdir. Onlarda şeytan tüyü vardır ve herkesin gönlünü rahatça kazanabilirler. Fikirleri sabit değildir çoğu zaman değişkenlik gösterir. Kimi zaman çok hoş sohbetli kimi zamanda çok suskun olabilirler







