Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’ye geldi

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Tencent Games’in 5’e 5 rekabetçi mobil oyunu, 100’den fazla seçilebilir kahraman seçeneğiyle birlikte mobil cihazlar için ücretsiz olarak indirilip, oynanabiliyor.

Verilen bilgiye göre Arena of Valor: Yeni Çağ, bu ay yayınlanan 4.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu. Daha yüksek grafik kalitesi, yenilenen ve kolaylaştırılan arayüz, mevcut 100’den fazla kahraman kadrosuna yeni eklenen Aya, daha dengeli savaşlar, yeni sezon modu, yeni başlayacaklar için oyunun temellerini öğretecek bir mod ve MOBA tarihinde tamamen yeni bir deneyim olan gece ve gündüz değişim özelliği ile Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’deki oyuncuların beğenisine sunuldu.

Oyundaki Arthur karakteri için Türk motifleriyle süslenen kostüm, asker selamı, Osmanlı tokadı ifadeleri ve nazar boncuğu avatarı gibi Türk kültürünü yansıtan özel içerikler de Türkiye’deki oyuncuları bekleyen yerelleştirme örnekleri arasında yer alıyor.







