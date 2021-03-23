Kültür & Sanat Aretha Franklin'i anlatan diziye boykot çağrısı

Aretha Franklin'i anlatan diziye boykot çağrısı

Kültür & Sanat

Aretha Franklin'i anlatan diziye boykot çağrısı

Aretha Franklin'in hayatını anlatan Genius: Aretha adlı dizi, efsanevi şarkıcının ailesi tarafından tepki çekti. Aile, dizi için görüşlerinin alınmadığını ve yapım ekibinin kendileriyle 'çalışmak istemediklerini' söylediğini ileri sürüyor.

23 Mart 2021, Salı 14:32 Son Güncelleme:
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Aretha Franklin'in ailesi, dizinin yapım sürecinde kendilerine danışılmadığını belirterek, izleyicileri diziyi boykot etmeye çağırdı. Franklin'in torunu Grace, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığı TikTok klibinde, National Geographic dizisini saygısızlık olarak nitelendiriyor ve yapım aşamasında görüşlerinin alınmadığını savundu. NTV'de yer alan habere göre Grace, "Büyükannemin biyografisinde bizlere de danışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. En yakınındakilerle konuşulmadan hazırlanan bir biyografide doğru bir tasvir ortaya koymak mümkün değil" dedi.

"DİZİNİN YAPIMCILARI BİZİMLE ÇALIŞMAYACAKLARINI SÖYLEDİ"

"Dizinin yapımcılarına defalarca kez ulaşmaya çalıştık ancak bizimle çalışmayacaklarını söylediler" diyen Grace, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu filmi desteklemiyoruz ve sizlerden de boykot etmenizi istiyoruz."

Kanaldan yapılan açıklamada, dizi için gerekli izinlerin alındığı ifade ediliyor.


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