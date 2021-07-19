Argan yağı ise, argan ağacının meyvelerinden elde edilen bir bitkisel yağdır. 'Sıvı altın' olarak da bilinen bu yağın saç ve cilt için çok sayıda faydası bulunuyor.

ARGAN YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Argan yağı, saça duş sonrasında uygulanır. Duştan çıktığınız zaman elinize bir miktar argan yağı dökerek saç derinizden başlayarak tüm saçınıza masaj yaparak ve yedirerek saçınızın her yerine bu yağı uygulamanız gerekir. Ardından da nemli bir havlu ya da streç film ile saçlarınızı sararak yarım saat kadar bekledikten sonra şampuanla saçlarınızı yıkamanız gerekiyor. Diğer bir yöntemle ise, duştan çıktıktan sonra nemli saçınıza argan yağını iyice yedirerek uygulamanız gerekir. Fakat saçınıza argan yağını çok sürmemeye dikkat etmeniz gerekir. Aksi taktirde saçlarınızın yapısı bozulabilir ve hızlı bir şekilde de yağlanabilir.

ARGAN YAĞI SAÇTA NE İŞE YARAR?

Argan yağının içinde bol miktarda A ve E vitamini bulunduğu için saçlar için harika bir bakım ürünüdür. Saç derisini ve saçı nemlendirmeye yarayan bu yağ, tam bir doğal bir nemlendirici kaynağıdır. Bu özelliği ile saç kuruluğuna, kırık oluşumuna ve kepeklenmeye iyi geliyor. Argan yağı aynı zamanda da yıpranmış saçları önemli ölçüde onarıyor, gürleştiriyor ve canlandırıyor. Diğer yandan argan yağı, saç boyası kullanan kişiler için boyanın çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da mat görünen saçları çok kısa bir süre içinde doğal bir parlaklığına kavuşturuyor. Saça uygulanan fön, yüksek ışı, maşa, tarak ya da kurutma işlemleri sırasında dökülmeleri ve kırılmaları en aza indirir. Argan yağının saça başlıca faydaları;

Saç diplerini saç uçlarını onarır ve besler.

Saçtaki elektriklenme sorununun çözülmesine yardımcı olur.

Saçın elastikiyetini daha da arttırır.

Saç hücrelerinin bağlarını daha çok güçlendirir.

Çok işlem görmüş ve yıpranmış saçları derinlemesine onarır.

Saçın çok daha kolay taranmasını sağlar.

Hormonal düzensizliklerden kaynaklanan saç dökülmelerini sona erdirir.

Saçın keratin ihtiyacını önemli ölçüde karşılar.

Erkeklerdeki alopesi saç dökülmelerini en aza indirir.

ARGAN YAĞI SAÇI GÜRLEŞTİRİR VEYA UZATIR MI?

Argan yağı saçı gürleştirmeye ve uzatmaya yardımcı olan doğan ve besleyici bir bitkisel yağdır. Aynı zamanda argan yağı, son zamanlarda en çok kullanılan doğal saç bakım ürünleri arasında yer alıyor. Saçlarının güzel ve parlak görünmesini, güçlenerek uzamasını isteyen kişiler argan yağını saçlarına uygulayarak bakım yapıyor. Argan yağı, saç derisine masaj yapılarak uygulandığı zaman saçların gürleşmesine ve yeni saç çıkmasına da yardımcı oluyor. Düzenli olarak argan yağı ile saçlara bakım yapıldığı zaman saçların parlaklığı artar. Saçlardaki kırıklar önemli ölçüde azalır ve saçın nem dengesinin korunmasını sağlar.

Derinlemesine bir bakım yapmak istiyorsanız argan yağını kuru saça dipten uca uygulayabilirsiniz. Argan yağı saç köklerini beslediği için saçların gürleşmesini sağlıyor. Bu sayede de saçlar, çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzuyor. Argan yağı, saça maske yapılarak da kullanılabilir. Bu sayede kuruyan ve kırılan saçlar hızlı bir şekilde onarılır. Saçların daha parlak ve canlı görünmesi sağlanır. Kalın telli saçlara sahip olan kişiler tüm saçına argan yağını rahatlıkla sürebilir. Ama ince telli saçlar, yapısı nedeni ile çok kolay bir şekilde hacim kaybettiği için saç ortasından itibaren argan yağını saça uygulamak da çok daha iyi bir sonuç verir.





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