Arı vız vız oyunu

Malzemeler:

Tuvalet kağıdı rulosu, keçeli kalemler, makas, yapıştırıcı, sarı ve beyaz karton / Yaş: 4+

Nasıl oynanır?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte sarı kartonun üzerine ruloyu kaplayacak boyutlarda dikdörtgen çizip, kesin. Bu kestiğiniz dikdörtgenin üzerine siyah şeritler ekleyin. Tamamladığınız dikdörtgeni ruloya sarıp yapıştırın. Arımızın iğnesi için de kartondan bir siyah üçgen şekli kesip, yapıştırın. Daha sonrasında beyaz kartondan arının kanatlarını, antenlerini ve yüzünü çizip, kesin. Son olarak kanatları arkaya, yüzü rulonun üst kısmına ve antenleri de yüzün üst kısmına yapıştırın. İşte şimdi arınız petek yolculuğuna çıkabilir.





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