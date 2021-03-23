Etkinlik Rehberi Arı vız vız! oyunu

Arı vız vız! oyunu

Etkinlik Rehberi

Arı vız vız! oyunu

Arı vız vız! oyunu aracılığıyla ilkokul döneminde olan çocuklar öğrendiklerini eğlenceli yolla pratik yaparak pekiştirmiş olur. Bu oyun 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

23 Mart 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Arı vız vız! oyunu için malzemeler:

  • Renkli kartonlar
  • Kâğıt
  • Boya kalemi
  • Dil çubukları
  • Yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Renkli kartonlardan çiçekler çizin ve kesin. Dil çubuklarına yapıştırın. Çiçeklerin üzerine büyük harfleri yazın. Kâğıda arılar çizin ve boyayın. Üzerlerine harflerin küçük hallerini yazın. Çocuğunuzdan arıları harflere göre çiçeklere kondurmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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