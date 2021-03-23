Arı vız vız! oyunu
Arı vız vız! oyunu aracılığıyla ilkokul döneminde olan çocuklar öğrendiklerini eğlenceli yolla pratik yaparak pekiştirmiş olur. Bu oyun 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
23 Mart 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Arı vız vız! oyunu için malzemeler:
- Renkli kartonlar
- Kâğıt
- Boya kalemi
- Dil çubukları
- Yapıştırıcı
NASIL OYNANIR?
Renkli kartonlardan çiçekler çizin ve kesin. Dil çubuklarına yapıştırın. Çiçeklerin üzerine büyük harfleri yazın. Kâğıda arılar çizin ve boyayın. Üzerlerine harflerin küçük hallerini yazın. Çocuğunuzdan arıları harflere göre çiçeklere kondurmasını isteyin.
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