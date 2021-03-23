Arı vız vız! oyunu için malzemeler:

Renkli kartonlar

Kâğıt

Boya kalemi

Dil çubukları

Yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Renkli kartonlardan çiçekler çizin ve kesin. Dil çubuklarına yapıştırın. Çiçeklerin üzerine büyük harfleri yazın. Kâğıda arılar çizin ve boyayın. Üzerlerine harflerin küçük hallerini yazın. Çocuğunuzdan arıları harflere göre çiçeklere kondurmasını isteyin.