Arıcılık ve BAL24 projesi ödüle layık görüldü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Altın Karınca’ ödül törenine katıldı. Törende Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İleri Düzey Teknik Arıcılık ve Bal54’ projesi, ‘Yerel Kalkınma’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Programa MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve birçok ilçe belediye başkanı katıldı. Aldıkları ödülden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yüce, “Sakarya, her daim gelişmekte ve büyümekte olan bir şehirdir. Arıcılık faaliyetleri konusunda da her zaman ilk sıralarda kendine yer bulmuştur” dedi.

“Bal Sakarya'da bir markadır”

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’nın sosyoekonomik seviyesini iyileştirmek, şehrimizin ve belediyemizin gelişimine katkı sağlamak için yola çıktığımız projede arıcılık ve arıcılık üretimini en iyi şekilde yürüteceğiz. Ödül aldığımız bu projemizde ilimizde bulunan ve hali hazırda arıcılık ile uğraşan çiftçilere yönelik ileri düzeyde teknik arıcılık eğitimleri verilmiş, projede yer almak isteyen çiftçilere malzeme desteği sağlanmış ve ürettikleri ürünler kendilerinden satın alınarak halka satışa sunulmuştur. Bu şekilde arıcılık ile uğraşan işletmeler kalite ve fiyat bazında bal pazarında rekabet edebilir konuma gelmişlerdir. Şehrimiz kaliteli bal ve apiterapi ürünleri ile tanınmaya başlamış ve BAL54 markasıyla ürünlerin satıldığı Bal Evi bir marka değeri kazanmıştır” dedi.

“Diğer illere örnek oluyoruz”

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Proje kapsamında önce eğitim almak isteyen Sakarya çapında 550 vatandaşımıza ileri düzeyde teknik arıcılık eğitimleri verilmiştir. Hemen akabinde başvuru gerçekleştiren 42 çiftçimize kovan, arı kolonisi, derin dondurucu, kurutma fırını, toplama seti ve enerji ünitesi gibi malzeme desteğinde bulunulmuştur. Üretim yapan arıcılar, üretimlerinin her aşamasında uzmanlar tarafından denetlenmiştir. Üretilen apiterapi ürünleri, çiftçilerden satın alınarak şehir merkezinde inşa edilen Bal Evi’nde satış mağazasında halka satışa sunulmuştur. Bu anlamda proje bölgemizde bulunan diğer yerel yönetimlere örnek teşkil etmektedir” dedi

“Kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanacağız”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karınca’ ödül töreninde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimlerde ilk olan ‘Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’ projesi ile 3’üncülük ödülünü kazandı. Başkan Ekrem Yüce, “Kent bilgi sistemlerine dayalı, birbiriyle bağlantılı akıllı şehir uygulamaları ile vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran stratejik yönetimin akıllı yönetimle desteklendiği ve kaynaklarımızın etkili ve verimli şekilde kullanıldığı bir şehir oluşturmak birinci hedefimiz. Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP), Cumhurbaşkanımızın, “Dün; hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin diye düşünüyorduk, bugün Akıllı Şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz” sözünden ilham alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘2020- 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ çalışmaları ışığında hazırlandı. Ayrıca bu plan belediyeler arasında hazırlanan ilk "Akıllı Şehir Eylem Planı" olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tam bu noktada şehrimiz gelişirken hizmet ve yatırımlarımızla eş zamanlı olarak akıllı şehir uygulamalarının sonuçlarını etkin bir şekilde görmek ve sosyal faydasını en üst seviyeye çıkarmak için önceliklerimize göre ülkemizin üst vizyonlarına uygun akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçirmeyi hedef olarak seçtik. Bu kapsamda süreci yönetme iddiamızı ortaya koymak için ‘Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı 2019-2023’ü oluşturduk. Bu adımı, şehir sakinlerimize daha yaşanabilir bir Sakarya sunmayı sağlamak ve değişen, dönüşen dünyada risklerimizi yönetmek adına gerçekleştirdik” dedi.

“Şehrimizin sorunlarını 360 derece inceleyeceğiz”

Yüce, “Belediyemizin akıllı şehir yolculuğunda yöntem olarak katılımcılık ve yerel öncelikler esas alınmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir Yol Haritasının Belirlenmesi ve Eylem Planının Hazırlanması hedefi ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde şehirdeki tüm kamu ve özel sektördeki aktörler ile odak toplantılar yapılarak şehrin sorunları, akıllı şehirler sistemlerinin sunduğu çözüm önerilerinin ışığında değerlendirilmiştir. Belediyemizin kurumsal yapısı içerisinde yer alan tüm yönetici ve kilit personeliyle hizmet alanlarında yaşanan sorunlar, akıllı şehir çalışmaları, projeleri ve eylem planları mevcut durum-sebep-kriter-risköneriler ve maliyet ekseninde masaya yatırılarak 5 yıllık Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (2019-2023) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Dünya Akıllı Şehir Kongresi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde literatür ve uygulamaya katkı sağlamıştır” dedi.



