Magazin Arif Şentürk hayatını kaybetti

Arif Şentürk hayatını kaybetti

Magazin

Arif Şentürk hayatını kaybetti

Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

15 Şubat 2022, Salı 20:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü türkücü Arif Şentürk'ten acı haber. Şentürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Kuzey Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
O sorular gerçekti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Uğur Alkapar
Geçer not alamadı
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nurseli İdiz, 4 bin lira manevi tazminat ödeyecek