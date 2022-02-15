Arif Şentürk hayatını kaybetti
Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.
15 Şubat 2022, Salı 20:02 Son Güncelleme:
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Ünlü türkücü Arif Şentürk'ten acı haber. Şentürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.
1941 senesinde Kuzey Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)