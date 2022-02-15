Ünlü türkücü Arif Şentürk'ten acı haber. Şentürk, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Kuzey Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)