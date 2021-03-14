Magazin Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

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Arif Verimli'den Hülya Avşar'a sapyoseksüel göndermesi

Hülya Avşar, hayatında kimse olmadığını açıklayıp 'Sapyoseksüelim' dedi. Müge Anlı'nın programıyla tanınan Arif Verimli'den olay bir gönderme geldi.

14 Mart 2021, Pazar 11:13 Son Güncelleme:
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Masumiyet dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar açıklamasıyla olay oldu. Avşar "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" dedi.

Sapyoseksüelim olduğunu açıklayan Avşar'a kısa süre önce Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'den bomba bir gönderme geldi.

Psikiyatrist Verimli açıklamasında "Sapyoseksüel kadınlar kusura bakmasın ama o erkekler zaten zamanında doğru kadını bulmuşlardır. Çünkü zeka büyük bir güçtür" dedi.

Verimli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Arif Verimli bazı takipçilerinin yorumlarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

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