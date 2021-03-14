Masumiyet dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar açıklamasıyla olay oldu. Avşar "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" dedi.

Sapyoseksüelim olduğunu açıklayan Avşar'a kısa süre önce Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'den bomba bir gönderme geldi.

Psikiyatrist Verimli açıklamasında "Sapyoseksüel kadınlar kusura bakmasın ama o erkekler zaten zamanında doğru kadını bulmuşlardır. Çünkü zeka büyük bir güçtür" dedi.

Verimli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Arif Verimli bazı takipçilerinin yorumlarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.



