Aras, Yurtiçi, Mng kargo ve PTT’nin idari tatil ilan edilen 19 Temmuz Pazartesi arife gününde açık olup olmadığı ve saat kaça kadar açık olduğu merak konusu oldu. Özellikle pandemi döneminde daha yoğun şekilde ihtiyaç duyulan PTT ve kargolar Kurban Bayramı arifesinde de en çok başvurulan işletmeler arasında yer alıyor. Peki, Arife günü 19 Temmuz Pazartesi PTT ve kargolar açık mı? Detaylar haberimizde?

ARİFE GÜNÜ 19 TEMMUZ PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ İDARİ TATİL Mİ?

Her yıl bayram arifelerinde öğleden sonra resmi tatil olarak uygulanıyor. Resmi kurum ve kuruluşlar, PTT ve kargo şirketleri de arife günü öğleden sonra resmi tatil yapıyor.

Ancak bu yıl arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 gün olması için öğleden önce idari tatil ilan edildi.

Yani 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden önce idari tatil, öğleden sonra da resmi tatil olarak uygulanacak.

ARİFE GÜNÜ 19 TEMMUZ PAZARTESİ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

Arife gününe denk gelen 19 Temmuz Pazartesi günü PTT ve Aras, Yurtiçi, Mng kargo gibi kargo şirketleri, öğlen saat 13.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek.

İDARİ TATİLDE ARAS, YURTİÇİ, MNG KARGO VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Vatandaşların son dönemlerde yoğun şekilde işlem gördüğü Aras, Yurtiçi, Mng Kargo ve PTT gibi iş yerleri idari tatil olan arife günü öğlen saatlerine kadar açık olacak. Bu işyerlerinin 19 Temmuz Pazartesi saat 13.00’da bayram tatiline girmesi bekleniyor.