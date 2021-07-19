Arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?
Arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? soruları, arife gününe saatler kala en çok aranan konular arasına girdi. Pek çok kişi birkaç saat sonra yapacakları sahur için hazırlıklarını sürdürürken, arife günü orucu ile ilgili Diyanet tarafından paylaşılan bilgileri bir araya getirdik…
19 Temmuz 2021, Pazartesi 00:44 Son Güncelleme:
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Arife günleri İslam dininde ayrı bir yere sahiptir ve özellikle Kurban Bayramı arifesi bayramlar kadar kıymetlidir. Milyonlarca Müslüman arife gününü hakkı ile eda etmek isterken Arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Soruları da sıklıkla soruluyor…
ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Yüzyıllardır milyonlarca Müslüman arife günü oruç tutmayı tercih etmiş ve bugünün faziletinden yararlanabilmek için Peygamber Efendimiz’in (SAV) tavsiyesi üzerine hareket etmiştir.
Nitekim Peygamber Efendimiz’in (SAV) arife günü orucu ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
İslam alimleri Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak sevap olduğunu ancak Arefe günü oruç tutmanın daha çok sevap olduğunu bildiriyor. Bunu da Peygamber Efendimiz’nin (SAV) hadis-i şeriflerine dayandırarak açıklıyor.
İşte, arife günü orucu hakkında birkaç hadis-i şerif:
- (Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sur’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevab yazılır.) [R. Nasıhin]
- (Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nâfile] oruca bedeldir.) [Taberanî]
- (Arefe günü tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gâfilin]
- (Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim] [Yani Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek bir senede yapılan tevbelerin kabul olmasına yarar.]