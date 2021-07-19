Arife günleri İslam dininde ayrı bir yere sahiptir ve özellikle Kurban Bayramı arifesi bayramlar kadar kıymetlidir. Milyonlarca Müslüman arife gününü hakkı ile eda etmek isterken Arife günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Soruları da sıklıkla soruluyor…

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Yüzyıllardır milyonlarca Müslüman arife günü oruç tutmayı tercih etmiş ve bugünün faziletinden yararlanabilmek için Peygamber Efendimiz’in (SAV) tavsiyesi üzerine hareket etmiştir.

Nitekim Peygamber Efendimiz’in (SAV) arife günü orucu ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam alimleri Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak sevap olduğunu ancak Arefe günü oruç tutmanın daha çok sevap olduğunu bildiriyor. Bunu da Peygamber Efendimiz’nin (SAV) hadis-i şeriflerine dayandırarak açıklıyor.

İşte, arife günü orucu hakkında birkaç hadis-i şerif: