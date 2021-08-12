Arılar 10 kişilik aileyi adeta esir aldı
Şanlıurfa Akçakale'de evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İstila ile evlerinden çıkamayan aile itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.
12 Ağustos 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı. Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ AİLEYİ EVE GİREREK KURTARDI
İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA
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