Arılar için yarım milyon dolar hibe edildi

Yerel WCAX-TV'nin haberine göre, Vermont Üniversitesi'ne meçhul bir bağışçı tarafından verilen 500 bin dolarlık yardım, arı nüfusunun neden düşüşe geçtiğine ve bu durumu tersine çevirmek için neler yapılabileceğine odaklanan araştırmalara aktarılacak.

BAĞIŞÇININ KİM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Vermont Üniversitesi Gund Çevre Enstitüsü'nün Başkanı Taylor Ricketts, yetkililerin yarım milyon doların nereden geldiği hakkında fikir sahibi olmadığını belirtirken, bağışçının, ekolojik açıdan büyük önem taşıyan arılar hakkında endişelendiğini söyledi.

ARI NÜFUSU GİDEREK AZALIYOR

Bilim adamları, arı nüfusunun son yıllarda dünya genelinde büyük ölçüde endüstriyel tarıma, parazit veya patojenlere ve iklim değişikliğine bağlı olarak azaldığına, bunun eko sistem açısından giderek büyüyen bir endişe kaynağı olduğuna işaret ediyor.