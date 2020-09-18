Pratik Bilgiler Arın ne demek? Arın ne anlama gelir?

Arın ne demek? Arın ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Arın ne demek? Arın ne anlama gelir?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan Arın kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Arın ne demek? Arın ne alama gelir? Arın'ın anlamı için haberimize bir göz atın.

18 Eylül 2020, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Arın ne demek? Arın ne anlama gelir? Arın'ın kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Arın ne demek? 

Arın ismi Kürtçe de en çok kullanılan adlardan biridir. Özellikle anlamları açısından beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

  • Ateşten olan,
  • Ateş gibi,
  • Ateşçik,

 Manevi açıdan ise Arin isminin cesur ve gözü kara gibi alanlar üzerinde değerlendirilebileceğini söylemek mümkün. Hem gerçek anlamı hem de mecazi kökenli olarak bu ismi kız bebeğinize verebilirsiniz.

Genellikle kız bebeklere verilen bir isimdir.

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