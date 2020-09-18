Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Arın ne demek? Arın ne anlama gelir? Arın'ın kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Arın ne demek?

Arın ismi Kürtçe de en çok kullanılan adlardan biridir. Özellikle anlamları açısından beğeni toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ateşten olan,

Ateş gibi,

Ateşçik,

Manevi açıdan ise Arin isminin cesur ve gözü kara gibi alanlar üzerinde değerlendirilebileceğini söylemek mümkün. Hem gerçek anlamı hem de mecazi kökenli olarak bu ismi kız bebeğinize verebilirsiniz.

Genellikle kız bebeklere verilen bir isimdir.



