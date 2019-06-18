Arınmak için kampa girdi

Siren Ertan, Instagram hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:

''35 yaşımda karşılaştığım lenf kanseri, hemşire hatalarından çektiğim acılar, çocuk özlemiyle geçen yıllarım, minik bezelyemin kaybı, tüp bebek çalışmaları.

Fark ettim ki; kendime hiç zaman ayırmamışım. Biraz geç kalsam bile kendime bakmaya karar verdim.''

Siren Ertan ile iş insanı Ersin Kayalar, Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlamış, 28 Nisan 2018'de Bodrum'da evlenmişti.

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Halil KALMUK/POSTA