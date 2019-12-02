ATV ekranlarında yayınlanan ve ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması yeni bölümüyle bu akşam yayınlandı. İlgiyle izlenen yarışmada yarışmacıya sorulan soru merak konusu oldu.

Aristo'nun Hayvanlar Tarihi adlı eserinde aptal dediği hayvan hangisidir?

Cevap: Ahtapot