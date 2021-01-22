Aristoteles sözleri: En güzel ve özlü Aristoteles sözleri

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Aristoteles sözleri

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir.

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önçe açık olmasıdır.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

İnsan politik bir hayvandır.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.



