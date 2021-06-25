ARİSTOTELES KİMDİR?

Aristoteles ya da kısa bir ifade ile Aristo, Antik Yunanistan içerisinde ve Klasik dönem aralığında hayatını sürdürmüş olan bir Yunan filozoftur ve bilgedir. Platon ile fikir tarihinin içinde en önemli filozoflarından bir tanesi olan Aristo, fizik, mantık, biyoloji, zooloji, metafizik, astronomi, etik, ruh, psikoloji, estetik, dilbilim, ekonomi, retorik ve siyaset gibi çeşitli disiplinde ve çoğunda da o disiplinin kurucusu olarak eserler vermiştir.

Aristoteles'in eserleri 16. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında modern bilimin gelişmesine kadar olan sürede İslam ve Avrupa coğrafyasında bulunan bilimsel faaliyetin esas temelini oluşturmuştur. Günümüzde kullanılmakta olan çok sayıda bilimsel terim ve araştırma yöntemi Aristoteles'e dayanmaktadır. Tarihte özgün felsefi fikirlerin ve tartışmaların, bilimsel nitelikteki görüşlerin ve araştırmaların kaynağını oluşturmuştur ve oluşturmaya da devam etmektedir.

ARİSTOTELES’İN ESAS DÜŞÜNCESİ NEDİR?

Antik çağ döneminde yaşamakta olan ve en önemli filozoflardan bir tanesi olan Aristoteles, dönemini en doğru biçimde yansıtan isimlerden olmuştur. Fikirleri ve görüşleri ile beraber pek çok düşünürü kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Ayrıca filozof olabilme yolunda ilerleme sürecinde yer alan en temel kavram ise gerçeği bulma düşüncesi olmaktadır. Aristo; çok sayıda filozofun düşmüş olduğu karmaşaya düşmüştür. Böylece gerçeğin arkasından gitmiştir ve hocası kabul edilen Platon ile aynı seviyeye erişmiş olan bir filozoftur. Stagira’da doğmuş bulunan Aristoteles, bu alanın İyonlulara ait olması sebebiyle İyon filozofu şeklinde de tanınmıştır.

ARİSTOTELES’İN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Günümüzde yer alan pek çok Aristoteles eseri, yaşamış olduğu dönemin koşulları nedeni ile kitap şeklinde basmaya imkan bulamadığı ve vefatının sonrasında kitap şeklini almış olan eserleri kapsamaktadır. Çok sayıda ders notu, taslak çalışmaları ve el yazmaları günümüzdeki eserleri için oldukça iyi bir kaynak niteliğini oluşturmuştur. Kendi sağlığı döneminde yazmış olduğu eserler bir kısmı halka yönelik nitelikte olmayan eserlerdir.

ARİSTOTELES’İN ESERLERİ NELERDİR?

Arisoteles yaşadığı dönem itibari ile çok sayıda eser vermiştir. Bu eserlerin her birinin birbirinden farklı nitelikleri bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı Aristo’nun eserleri oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. Aristoteles’in Eserlerinden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Atinalıların Devleti

Ekonomi

Hayvanların Hareketleri Üzerine

Kategoriler - Önermeler

Nikomakhos'a Etik

Poetika: Şiir Sanatı Üzerine

Politika

Retorik

Yorum Üzerine

Birinci Çözümlemeler

İkinci Çözümlemeler

Yerlemeler

Kosmos Üzerine

Gök Yüzü Üzerine

Gök Cisimleri Üzerine

Duyular Üzerine

Atinalıların Yasası

Duyulduk Harikulade Şeyler

Ekonomikler

ARİSTOTELES’İN VARLIK FELSEFESİ ANLAYIŞI NASILDIR?

Aristoteles'in öğretmeni olan Platon, idealar ile fenomenler ve tekil ile tümel arasında yer alan inandırıcı bir bağlantıyı kuramamıştır. Bunun için yapmış olduğu tüm denemelerin olmasına karşın idealar dünyası fenomenler adı verilen dünyadan ayrı, diğer bir dünya şeklinde kalmıştır. Bahsedilen ayrılık ise Aristo’nun belli başlı sorunu olmuştur.

Aristoteles'in bakış açısına göre; ideayla fenomen arasında öyle inandırıcı bir ilişkinin olması gereklidir ki bu bizlere algılanan şeyi kavramsal bilgi ile de açıklayabilmelidir. Bu bağlantıyı Aristoteler; “idealar, birer birer nesnelerin özüdür ve bunların varlıklarının esas varoluşlarının sebebidir. Bunun bu şekilde olduğunu gösterebilmek de felsefenin temel ödevidir,” biçiminde kurmuştur.



