Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası yaparak sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı

16 Haziran 2019, Pazar 22:09
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Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi Aspat Mahallesi açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Giray-2" isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.

Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Akyarlar Limanı'na çekildi.

AA

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