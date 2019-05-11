Saldırı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Arjantin Ulusal Kongre binası yakınlarında meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Radikal Sivil Birlik (UCR) Partisi milletvekili Hector Olivares ve La Rioja eyaletinin devlet görevlisi Miguel Marcelo Yado'nun kaldırımda yürüdüğü sırada park halindeki bir araçta bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı görülüyor.

Çevredekilerin silah sesleri duymasının ardından polisi aramasıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yado'nun birçok kez vurulduğu ve ambulansta hayatını kaybettiği belirtilirken 3 kez vurulan Olivares'in de ameliyata alındığı açıklandı.

'ÖNCEDEN TASARLANMIŞ'

Yerel medyada olayla ilgili yer alan haberlerde, araçtakilerin saldırıdan hemen sonra olay yerini terk etmesi nedeniyle polisin olayı hırsızlık girişimi olarak ele almadığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili bir televizyon kanalına konuşan milletvekili Jose Cano ise aracın saldırıdan yarım saat önce olay yerine geldiğini ve park ederek Olivares ve Yadonu beklediğini belirterek saldırının önceden tasarlanmış olduğunu öne sürdü.

DHA