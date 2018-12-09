Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', geçen cuma yine reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmadı. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun paylaştığı dizi total izleyici grubunda birinci oldu.

13 yıldır ilgiyle izlenen 'Arka Sokaklar' 21 Aralık Cuma akşamı 500'üncü bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölüm için hazırlanan özel tanıtıma Sezen Aksu, 'Kutlama' şarkısıyla eşlik etti.

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"Çok çatıştılar, çok çalıştılar; ama, hiç yorulmadılar! Bazen hüzünlendiler, bazen güldüler! Tam 500 bölümlük gururun sahibi oldular! Şimdi kutlama zamanı! Tam 500 bölümdür bizi bırakmayan sevenlerimize teşekkürler!"