Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisi bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Arka Sokakların 508. bölümünde beklenmedik olaylar yaşanıyor. Derman’ı öldüremeyen Mesut ekip arkadaşları ve Rıza Baba ile tartışıyor. Merakla beklenen dizinin takipçileri de internette sıklıkla Arka Sokaklar 508. Bölüm konusunu aratıyor. İşte Arka Sokaklar son bölümü…

MESUT NEDEN ÖFKENLENDİ?

Mesut, Derman'ı infaz edememesi yüzünden çıldırıyor ve kendisinden beklenmedik hareketler sergiliyor. Hüsnü, zamanında davranarak Mesut'un, Derman'ı öldürmesine engel oluyor. İntikamını alamayan Mesut ise, bu duruma çok öfkeleniyor.

RIZA BABA MESUT’U NEDEN KOVDU?

Hesabını görmek için alkollü bir şekilde emniyete gelen Mesut ekibin karşısında tatsız olaylar yaratıyor. En sonunda Rıza Baba tarafından sert bir şekilde kovuluyor. Bu yapılanların haksızlık olduğunu düşünen Mesut, en yakın arkadaşı Hüsnü ile kavga ediyor.

HÜSNÜ’YE NE OLDU?

Hüsnü Mesut ile yaptığı kavga sonrasında ortalıktan kayboluyor. Çoban Ailesi ve ekip hayatından endişe etmeye başlıyorlar.

MESUT NE YAPACAK?

Mesut ise, bu kadar acıya neden olmanın verdiği üzüntüyle herkesi üzecek bir olaya imza atıyor.