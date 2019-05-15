Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Arka Sokaklar’ın bu haftaki bölümünde ekip moral toplamak için bir araya geliyor. Öte yandan Mesut korumasını üstlendiği Ceren’i kaçırmak isteyenlerle karşı karşıya gelir. İşte Arka Sokaklar’ın bu haftaki bölümünden ilk sahneler…

Rıza ve ekibi geçirdikleri kötü ve tehlikeli zamanların ardından herkesin dahil olduğu bir yemek organizasyonunda bir araya gelir. Mesut'un mangal başına geçtiği yemek eğlenceli anlara sahne olur ve herkese moral verir.

Uyuşturucudan öldüğü anlaşılan iki gençten biri ise Rıza'nın tanıdıklarının kızıdır. Bu olayın aydınlatılması için herkes seferber olur.

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Öte yandan Mesut kendini gene zor bir durumun içinde bulur. Mesut, Ceren'i kaçırmak isteyenlerle karşılaşınca ölümle burun buruna gelir. Fakat öncesinde ekibe haber vermiştir. Arkadaşlarını kurtarmak için hızla yanına giderler.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'de Kanal D'de!