Arka Sokaklar 546. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Arka Sokaklar 545. bölüm özeti: Avukat Nedim, uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen ailesinin acısını yaşamaktadır. Onların intikamını almak isteyen Nedim, illegal yollara girer. Mesut, onun bu halinden şüphelenir. Yaptığı tahkikat sonrasında Nedim'in amacını anlar. Ona engel olmak ister. Nedim, kararlıdır ve onu dinlemez. Bu sırada yakınlarında bir infaz gerçekleşir.

Narkotiğe yeni atanan Aslı Müdürün ise, uyuşturucu şebekesi ile bir bağlantısı vardır. Onlara uyuşturucular konusunda yardım etmektedir.

Engin Müdür, Nadya'nın irtibat halinde olduğu kişiden şüphelenir. Nadya'nın bu kişi ile ne çevirdiğini anlamaya çalışır.

Ekip, Ali'nin tutuklanması ile büyük şok yaşıyor!

Arka Sokaklar 545. bölümde Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir.

Nedim’in evine silahlı saldırı olur. Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur.

