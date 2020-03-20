Arka Sokaklar 548. bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar 547. bölüm özeti: Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar.





Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.

Arka Sokaklar 547. bölüm fragmanları









Arka Sokaklar 548. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu ve Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

İşte Arka Sokaklar 548. bölüm fragmanı...





Arka Sokaklar 548. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, yakaladıkları katil zanlısını öldüren Aslı'nın amacını anlamaya çalışıyor! Narkotik Şube polislerinden Hasan'ı öldüren Ragıp, ekibimiz tarafından kıskıvrak yakalanır. Mesut, Teslim olan Ragıp'ı kelepçeleyecekken Aslı'nın herkesi şoke eden davranışıyla karşı karşı kalır. Aslı, Ragıp'ı gözünü kırpmadan vurur.





Uzun zamandır kirli işler çevirdiğinden şüphelendikleri Aslı'yı sorgulayan ekibimiz gerçeklere ulaşmaya çalışır. Çoban Ailesinde ise, hummalı bir arama tarama krizi yaşanır. Altın arama aracıyla evin altını üstüne getiren Hüsnü, kaybolan değerli takıyı bulabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Mart Cuma 20.00'da Kanal D'de!