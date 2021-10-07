Arka Sokaklar dizisine iki yeni oyuncu daha katıldı
Kanal D ekranlarında 2006 senesinde yayınlanmaya başlayan ve bir fenomen haline gelen ‘Arka Sokaklar’ dizisinin kadrosuna yeni isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.
07 Ekim 2021, Perşembe 19:37 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizisi Arka Sokaklar’a iki yeni isim daha dahil oluyor.
Dizinin bu Cuma (8 Ekim) ekrana gelecek olan 598’inci bölümünde Hakan Bozyiğit, 599.bölümünde ise Duygu Keser izleyicisi karşısına çıkacak. Hakan Bozyiğit eski bir Afgan askeri karakterine, Duygu Keser ise Müfettiş İdil karakterine hayat verecek.
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