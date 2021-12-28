Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Babası'na ne oldu?
Kanal D'nin çok sevilen ve yayın hayatına 16 sezondur devam eden fenomen dizi 'Arka Sokaklar'ın fanları, günlerdir usta oyuncu Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakterine ne olduğunu merak ediyor. Peki Rıza Baba'ya ne oldu?
28 Aralık 2021, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakteri, dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu.
RIZA BABA'YA NE OLDU?
Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması, "Rıza Baba’ya ne oldu?" sorusunu akıllara getirdi.
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