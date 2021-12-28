Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakteri, dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu.

RIZA BABA'YA NE OLDU?

Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması, "Rıza Baba’ya ne oldu?" sorusunu akıllara getirdi.







