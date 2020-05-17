Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban öldü mü sorusu, diziyi yakından takip eden seyircilerin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, son bölümde yer alan bilgilere göre Hüsnü Çoban ölecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Hüsnü Çoban ölecek mi?

15 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 552. Bölümde Hüsnü, koronavirüse yakalanıyor ve herkesi büyük üzüntüye sokuyor!

Hüsnü, görevi gereği İstanbul sokaklarında suçluların peşindedir. Bu sırada suçlularla yakın temas halindedir. Akşam işten eve geldiğinde üzerinde bir kırıklık vardır. Kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü hemen odasına çekilir. Ertesi gün nefes alması zorlaşır. Öksürük ile birlikte halsizlik de baş gösterir. Çoban Ailesi onun bu durumundan dolayı tedirgin olur. Hüsnü, ailesinin tün zorlamalarına karşın hastaneye gitmemekte direnir. Tekin, Mesut'u arayarak durumdan haberdar eder. Mesut, koronavirüs tıbbi ekibiyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye gitmesini saplar. Yapılan testler sonucunda Hüsnü'nün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkar. Bu durum hem Çoban Ailesini, hem de ekip arkadaşlarını büyük üzüntüye sokar.

Hüsnü Çoban'ın akıbeti önümüzdeki bölümde belli olacak.







