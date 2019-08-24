Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü?
Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 14. Sezonuyla ekranlara dönüyor. Arka Sokaklar’ın yeni fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!
Televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 14. sezonuyla Kanal D ekranlarına geliyor. Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Şevket Çoruhlu’nun canlandırdığı Mesut karakterinin yer almaması akıllara Mesut öldü mü? sorusunu getirdi. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” 14. sezonuyla Kanal D ekranlarına geliyor.
Başrollerinde afer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı.
MESUT ÖLDÜ MÜ?
Arka Sokaklar’ın geçtiğimiz sezon finalinde uyuşturucu baronu Nejat’ın yakalanmasına yardım eden Salih, Mesut’u vurmuştu. Yeni sezon fragmanında Mesut’un yer almaması akıllara Mesut öldü mü? sorusunu getirdi.
Arka Sokaklar yeni sezonuyla yakında Kanal D'de!