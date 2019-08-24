Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü?

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü? Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 14. Sezonuyla ekranlara dönüyor. Arka Sokaklar’ın yeni fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Mesut öldü mü? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!