'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 587’inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.90 reyting 19.46 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.



