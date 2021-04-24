Magazin 'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

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'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 23 Nisan Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 587’inci bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 8.90 reyting 19.46 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

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