Arka Sokaklar’da iki oyuncunun vedası konuşulurken, dizinin sezon finali yapıyor olması hayranlarda üzüntüye neden oldu. 15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve dizide Hüsnü’nün oğlu Tekin ve kızı Zeliha’nın dizinin kadrosundan neden ayrıldığı da merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar sezon finali hakkında merak edilenler…

ARKA SOKAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Arka Sokaklar’ın sezon finali yapmasında sosyal medyada oyuncu kadrosundan ayrılan oyuncular gösterilse de dizinin yapımcısından veya Kanal D’den bir açıklama gelmedi. Hali hazırda Haziran ayının sonlarına doğru pek çok dizinin sezon finali yaptığı göz önünde bulundurulduğunda Arka Sokaklar için de bu durumun gayet normal olduğu belirtiliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEOZN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tam 15 yıldır Türk televizyonlarında milyonlarca izleyiciye keyifli anlar yaşatan Arka Sokaklar’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer yandan televizyonlarda dizilerin sonbahar aylarıyla birlikte başladığı düşünülürse, Arka Sokaklar’ın da eylül ayı ortalarından itibaren yeni sezon ile ekranlara döneceği tahmin ediliyor.

ARKA SOKAKLARDAN KİMLER AYRILIYOR?

Arka Sokaklar dizisinde yaşanacak iki veda hem izleyicileri hem de oyuncu kadrosunu üzdü. Alınan bilgilere göre, dizinin başından bu yana oyuncu kadrosunda yer alan ve Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra geyik ile yine Hüsnü’nün oğlu Tekin’i canlandıran Onur Bay, diziden ayrılıyor.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Cemal, Ezgi ve Arda trafik ekipleriyle beraber görev başındayken, Kazım, kontrole girmek istemez ve bir polise çarparak kaçar, sonrasında ise ekip tarafından yakalanan Kazım adliyeye sevk edilir. Adliyeden kaçmak için plan yapan Kazım, olay çıkarır ve insanları rehin alır.

Boşanmaktan vazgeçen Ali ve Pınar o esnada davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir ve Rıza Baba’da adliyededir. Ali ve Pınar’ın davasının düştüğünü öğrenince tepkisini koyar.

Ancak bu sırada adliye binasında hareketlilik yalanmaya başlamıştır. Silah seslerini işiten Rıza Baba ve Ali irkilirler. Ali ve Rıza Baba adliyede kalırken, Pınar dışarı çıkarılır.

Tekin, aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşarken, Zeliha’ya teklif gelmesiyle ailede çifte mutluluk yaşanır. Zeliha babasını ve kardeşlerini geride bırakmak istemese de ayağına gelen bu fırsatı kaçırmak istemez. Zeliha ve Tekin Hüsnü’nün de rızasını alarak Almanya yolcusu olur.