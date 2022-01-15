‘Arka Sokaklar’da Rıza Baba öldü mü?’ ve ‘Arka Sokaklar son bölüm (610. bölüm) full izle Kanal D’ araştırmaları 14 Ocak Cuma akşamı dizinin son bölümünü kaçıranlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Fragmanda Rıza Baba arabasına binerken kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlanmış ve kanlar içinde yere yığılmıştı…

ARKA SOKAKLAR’DA RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve Zafer Ergin tarafından canlandırılan Rıza Baba sadece Aylin’in değil tüm ekibin babası olmuştu. Rıza Baba’nın vurulması ise herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Durumu ağır seyreden Rıza Baba için tüm sevenleri dua ederken, Arka Sokaklar 610. Bölümün sonunda Rıza Baba’nın gözlerini açtığı görüldü…

ARKA SOKAKLARIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mesut'un avukatlığını yapan Başak, savcıdan Mesut'un uyuşturucu dosyası ile ilgili yeni delillerin olduğunu öğrenir. Özellikle Rıza Babanın, Mesut ile ilgili gönderdiği dosyalar Mesut'un başını hayli yakacak değerdedir. Başak bu gelişmeleri Mesut'a anlatır. Mesut duydukları karşısında çok öfkelenir ve hışımla evden çıkar. Sonrasında Rıza Baba suikaste uğrar. Bir görgü tanığı Mesut'u teşhis eder. Ekip mecburen Mesut'un peşine düşer. Savcılık da olayın peşin bırakmaz. Özellikle ekibe yollanan video Mesut'un suçluluğuna büyük delil olur. Engin, videoyu izledikten sonra Mesut'a silah çekerek teslim olmasını ister.