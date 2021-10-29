Arka Sokaklar son bölüm canlı izle Kanal D: Arka Sokaklar 601. bölüm full izle
Arka Sokaklar’da heyecan 601. Bölüm ile devam ediyor. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisinde geçtiğimiz hafta Ali şehit olmuştu. Ali’nin acısı dinmeden ekip yeniden görev başına geçiyor. İşte, her hafta en çok izlenen dizi olan Arka Sokaklar’ı internet üzerinden izlemek isteyenler için Kanal D 601. Bölüm full izleme bağlantısı…
29 Ekim 2021, Cuma 17:57 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar’ın son bölümü yine izleyenlerini Kanal D ekranlarına kilitleyecek. Tam 16 yıldır yayınlanan ve kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar hem televizyon ekranlarından hem de Kanal D’nin internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. İşte, Arka Sokaklar’ın 601 bölümünü full izleyebileceğiniz link…
ARKA SOKAKLARIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Ekibimiz, Kerim Aslan'a ulaşabilmek için her yolu dener. Aslı, Kerim'in adamıyla fazla yakınlaşmaya başlayınca operasyonu zedeleyeceği düşünülür; fakat, göründüğü gibi değildir. Operasyon sırasında Kerim Aslan, ekibin tuzağını fark eder. Kaçmaya çalıştığı sırada karşısına Aslı dikilir.
Buse, darp yüzünden hastanededir. Kendisini darp edenin Cemal olduğunu söyleyince ekip büyük şaşkınlık yaşar. Özellikle Ezgi, Cemal'in böyle bir şey yaptığına inanmaz.
KANAL D ARKA SOKAKLARIN 601. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN