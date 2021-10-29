Arka Sokaklar’ın son bölümü yine izleyenlerini Kanal D ekranlarına kilitleyecek. Tam 16 yıldır yayınlanan ve kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar hem televizyon ekranlarından hem de Kanal D’nin internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. İşte, Arka Sokaklar’ın 601 bölümünü full izleyebileceğiniz link…

ARKA SOKAKLARIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Ekibimiz, Kerim Aslan'a ulaşabilmek için her yolu dener. Aslı, Kerim'in adamıyla fazla yakınlaşmaya başlayınca operasyonu zedeleyeceği düşünülür; fakat, göründüğü gibi değildir. Operasyon sırasında Kerim Aslan, ekibin tuzağını fark eder. Kaçmaya çalıştığı sırada karşısına Aslı dikilir.

Buse, darp yüzünden hastanededir. Kendisini darp edenin Cemal olduğunu söyleyince ekip büyük şaşkınlık yaşar. Özellikle Ezgi, Cemal'in böyle bir şey yaptığına inanmaz.

KANAL D ARKA SOKAKLARIN 601. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN