Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 8 Ekim Cuma akşamı 598. Son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin nefes kesen son bölümünü izleyemeyenler ise sabah saatlerinden bu yana “Arka Sokaklar son bölüm full izle Kanal D” ve “Arka Sokaklar 598. bölüm tek parça izle” araştırması yapmaya başladı. İşte, 8 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokaklar’ın son bölümü…

ARKA SOKAKLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bora’yı yakalamak için ekip sıkı bir takibe başlar. Harun hem kardeşi Bora’nın teslim olmasını istemektedir ancak hem de işlediği suçu temizlemeye uğraşmaktadır. Bora ise saklandığı yerden Sude’yi takip etmeye devam eder. Bora’nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak isteyen Harun, insan kaçakçılığı yapan Rıdvan’a emir verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollarla Türkiye’ye gelen eski asker Hamit ile halletmek ister.

Burak, hastanenden çıkar ve evine döner. Bu sırada da Aslı, kardeşi Burak’ı kaçıran kişiyle, babasını şehit eden kişinin Kerim Aslan olduğunu öğrenir ve intikam isteği ile yanıp tutuşur. Vildan ve Kerim de bu işin peşini bırakmayı düşünmez. Vildan’ın adamı “yaralı yüz” yeniden Burak’ın peşine düşer.

Hakan, Leyla’yı, Nazif’in elinden kurtarmak için, Nazif’in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif’e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.

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