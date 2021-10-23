Arka Sokaklar son bölümü izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Çatışmadaki Hüsnü ve ekip arkadaşlarının canını kurtaran Ali, düşmanların hedefi oldu e bazuka ile vurularak şehit oldu. Hüsnü’nün gözü önünde gerçekleşen olayın ardından acı haber Rıza babanın evine ulaştı ve Pınar’la birlikte herkes göz yaşı döktü. İşte kaçıranlar ve izleyemeyenler için Kanal D Arka Sokaklar son bölüm full izleme linki…

ARKA SOKAKLAR’IN SON BÖLÜMÜNDE ALİ ŞEHİT OLDU!

Rıza Baba, Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon yapacaklarını ekibine söyler. Ruslarla buluşacak olan Kerim Aslan'ın da bu operasyonla yakalanmasını ister. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gider. Operasyon sırasında bir Sniper'dan bahsedilir. Bu kişi Ali'dir. Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlatır. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurur. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşar. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde yas havası her yeri kaplar.

Diğer yandan Mesut komiser, Harun’un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat’ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut’un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya göndermek için Harun’u kullanır. Harun, Hamit’in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye’ye getirir.

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan’ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer’e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman’ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman’ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer’in, Osman’dan vazgeçme niyeti yoktur.

Hakan’ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna’nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan’dan yardım ister. Suna’nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla’nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla’nın üstüne çeker.

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ARKA SOKAKLAR’IN 601. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kerim Aslan, Antalya'da ekibimize yakalanmaktan son anda kurtulmuştur; fakat bu sefer, anlaşma yaptığı Rus Mafyası ensesindedir. İki tarafın çekişmesi ağır kayıplara neden olunca ekibimizin yeni hedefi Rus mafyası olur. Leyla, hırsızlık suçundan dolayı Hakan'dan yardım istemektedir. Çalıştığı evdeki çalınan eşyalardan kendisinin sorumlu olmadığını anlatmaya çalışır. Müfettiş İdil'in, Mesut'a olan ilgisi Selin'i rahatsız eder. Ezgi ise, mobese görüntülerini tararken Cemal ile Buse'ye rastlar. Sorgu odasında Cemal'den açıklama beklerken Buse'den şok bir yanıt gelir.