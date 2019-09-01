Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Arka Sokaklar’ın ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Arka Sokaklar 2. fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Mesut komiser diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser mesleği bıraktı mı? İşte Arka Sokaklar yeni sezonundan detaylar…

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” 14. sezonuyla Kanal D ekranlarına geliyor.

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı. İlk fragmanında Rıza babanın Mesut’un fotoğrafını Emniyet Şube’deki panodan kaldırması akıllara Mesut'a ne oldu? Resmi neden panodan kaldırıldı? Mesut komiser diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser mesleği bıraktı mı? sorularını getiriyor.

MESUT ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar’ın geçtiğimiz sezon finalinde uyuşturucu baronu Nejat’ın yakalanmasına yardım eden Salih, Mesut’u vurmuştu. Yeni sezon fragmanında Mesut’un yer almaması akıllara Mesut öldü mü? sorusunu getirdi. Ancak yeni yayınlanan fragmanda Mesut bacağındaki yarasının onu mesleğinden uzaklaştıracağının ipucu veriliyor.

Arka Sokaklar heyecan ve merak dolu yeni sezonuyla 13 Eylül'de başlıyor!

İŞTE YENİ FRAGMAN!