Arka Sokaklar yeniz sezonda, Rıza Baba, Hüsnü Çoban, Mesut Komiser ve diğer sevilen tüm karakterleriyle yeni sezona damga vurmaya geliyor. Dizinin hayranları, bir süredir, “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?” araştırması yaparken, Arka Sokaklar 16. sezon fragmanı yayınlandı ve geri sayım başladı…

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi geliyor. Dizinin 595. bölümü ile başlayacak yeni sezon 17 Eylül Cuma akşamı seyircisinin karşısına çıkacak.

İŞTE ARKA SOKAKLAR 16. SEZON FRAGMANI





ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR OLACAK?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz Yiğitcan Ergin, ve Gizem Terzi’nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.

Dizide, Deniz Çatalbaş ise "Komiser Yardımcısı Aslı" karakterine hayat verirken, Oğuz Peçe "Komiser Yardımcısı Emre" karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.