Magazin Arka Sokaklar yine zirveye oturdu

Arka Sokaklar yine zirveye oturdu

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Arka Sokaklar yine zirveye oturdu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

04 Nisan 2021, Pazar 22:38 Son Güncelleme:
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kantar Medya’dan alınan verilere göre Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 584’üncü bölümü tüm kişilerde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...

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