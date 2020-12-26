Magazin Arka Sokaklar zirvede

Arka Sokaklar zirvede

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Arka Sokaklar zirvede

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu. Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 571. bölümü tüm kişilerde 9.25 reyting 18.22 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

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