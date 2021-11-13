'Arka Sokaklar' zirvedeki yerini koruyor
Kanal D’nin 16 sezondur yayınlanan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 12 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölümü ile yine zirvede yer aldı.
13 Kasım 2021, Cumartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Kantar Medya’nın verilerine göre; Arka Sokaklar, Total kategoride 6,91 reyting ve yüzde 17,46 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme alıyor.
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.
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