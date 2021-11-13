'Arka Sokaklar' zirvedeki yerini koruyor

Kantar Medya’nın verilerine göre; Arka Sokaklar, Total kategoride 6,91 reyting ve yüzde 17,46 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme alıyor.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.