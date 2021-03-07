Magazin Arka Sokaklar zirveye adını yazdırdı

Arka Sokaklar zirveye adını yazdırdı

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Arka Sokaklar zirveye adını yazdırdı

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar yine zirveye adını yazdırdı.

07 Mart 2021, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 580’inci bölümü tüm kişilerde 8.44 reyting 18.06 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

5 Mart Cuma akşamı yayınlanan diziler hakkında gün boyunca yapılan sosyal medya paylaşımları karşılaştırıldığında Arka Sokaklar, 8 bin 891 iletiye konu oldu.


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