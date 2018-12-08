Arka Sokaklar’a Sezen Aksu’lu 'Kutlama'

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 7 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü ile Tüm Kişiler'de 10,40 reyting, 22,52 izlenme payı alarak 'günün en çok izlenen yapımı' oldu.

KUTLAMA ŞARKISI ARKA SOKAKLAR'DA

13 sezondur büyük beğeniyle izlenen 'Arka Sokaklar', 21 Aralık Cuma akşamı 500'üncü bölümüyle ekrana gelecek. Fenomen yapım için Kanal D’de 500’üncü bölüme sayılı günler kala kutlama başladı.





Dün akşamdan itibaren yayınlanmaya başlayan özel tanıtıma Sezen Aksu, 'Kutlama' şarkısıyla eşlik etti. Arka Sokaklar 500. Bölüm Özel Tanıtımı, izleyiciden tam not aldı.