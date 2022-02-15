Magazin Arka Sokaklar'a yeni oyuncular

Arka Sokaklar'a yeni oyuncular

Magazin

Arka Sokaklar'a yeni oyuncular

Her cumanın galibi ve Kanal D’nin fenomen dizisi olan 'Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.

15 Şubat 2022, Salı 11:43 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 614’üncü bölümünde oyuncu Cenk Gürpınar, 'Poyraz' karakteriyle izleyiciyle buluşmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlere ise iki yeni oyuncu dahil oluyor.

Bahar Başar, hanım ağa olan 'Handan' karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.


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