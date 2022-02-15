Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 614’üncü bölümünde oyuncu Cenk Gürpınar, 'Poyraz' karakteriyle izleyiciyle buluşmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlere ise iki yeni oyuncu dahil oluyor.

Bahar Başar, hanım ağa olan 'Handan' karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.







