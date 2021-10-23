Arka Sokaklar’ın son bölümünde Alp Korkmaz’ın canlandırdığı Ali’nin başına gelenler merak ediliyor. Rıza babanın damadı Ali, dizide defalarca ölümün kıyısından dönmüştü. Ancak son bölümde vurulan kişinin ardından Hüsnü’nün büyük şok yaşaması ve Pınar’ın göz yaşları, acı haberin gerçek olduğunu düşündürttü. Dizinin 600. bölümünün bitmesinin ardından da sosyal medya da Arka Sokaklar’da Ali öldü mü? Son sahnede kim vuruldu? Alp Korkmaz diziden ayrılacak mı? soruları dolaşmaya başladı…

ARKA SOKAKLAR’DA ALİ ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar’ın son bölümü yine her zamanki heyecanıyla Kanal D ekranlarında fırtınalar estirdi. Ancak dizinin son sahnesi Arka Sokaklar takipçilerini büyük bir üzüntüye boğdu. Büyük şok yaratan sahnede bir kişi bazuka ile vuruldu ve bu sahnenin ardından Hüsnü büyük bir şok yaşadı. Ardından Rıza babanın evine giden haberin ardından herkes gözyaşlarına boğuldu.

ALİ NASIL ÖLDÜ?

Rıza Baba, Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon yapacaklarını ekibine söyler. Ruslarla buluşacak olan Kerim Aslan'ın da bu operasyonla yakalanmasını ister. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gider. Operasyon sırasında bir Sniper'dan bahsedilir. Bu kişi Ali'dir. Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlatır. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurur. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşar. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde yas havası her yeri kaplar.

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