Magazin Arka Sokaklar'da büyük kutlama

Arka Sokaklar'da büyük kutlama

Magazin

Arka Sokaklar'da büyük kutlama

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve heyecanlı bölümleriyle izleyici ekrana kilitleyen ‘Arka Sokaklar’ dizisinin oyuncuları kutlama için bir araya geldi. ‘Arka Sokaklar’ ekibi hep birlikte pasta üfledi. Öte yandan Arka Sokaklar her cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

22 Ekim 2021, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi Arka Sokaklar başarısına bir yenisini ekledi. 22 Ekim Cuma günü 600. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin ekibi başarılarını kutlamak için bir araya geldi.

31 Temmuz 2006'da ilk bölümü ile ekrana gelen ve 16 sezon boyunca gerek hikayesi gerekse karakterleri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Arka Sokaklar 6.kez “Dalya” demenin heyecanını yaşadı. Dizinin oyuncuları ve yapım ekibi bu başarılarını pasta keserek kutladı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

22 Ekim Cuma günü 600.bölümü ile ekrana gelecek olan dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D ekranlarında.

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